В захваченном Севастополе в ночь с понедельника на вторник силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отбили атаку беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента над акваторией уничтожили более 15 дронов.

Обломки от одного из БпЛА упали на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ (ТСН), разбив стекло грузового автомобиля. Обломки другого БпЛА также упали вблизи дома в районе еще одного садоводческого некоммерческого общества (СНТ).

Несмотря на атаку, никаких значительных повреждений в городе не зафиксировано, и объекты инфраструктуры не пострадали.

У Криму пролунали вибухи