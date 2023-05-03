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Астрономы впервые наблюдали процесс поглощения звездой планеты. Ученые прогнозируют такой конец и для Земли

Астрономы впервые наблюдали процесс поглощения звездой планеты. Ученые прогнозируют такой конец и для Земли

Киев • УНН

 • 3413597 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Ученые впервые наблюдали, как "умирающая" звезда поглощает планету, что дает представление об ожидаемой судьбе Земли примерно через пять миллиардов лет, информирует УНН.

Детали

Считается, что большинство планет встречают свой конец, когда их звезда-хозяин исчерпывает энергию, превратившись в Красного гиганта, который сильно расширяется, пожирая все чему не посчастливилось оказаться на его пути.

Астрономы ранее наблюдали последствия этого процесса до и после, но никогда ранее не видели планеты в процессе поглощения.

Кишалай Де, научный сотрудник Массачусетского технологического института США и ведущий автор нового исследования опубликованного в журнале Nature, сказал, что случайное открытие разворачивалось как "детективная история".

"Все началось около трех лет назад, когда я просматривал данные исследования Zwicky Transient Facility, которое каждую ночь делает снимки неба", - сказал Де на онлайн-пресс-конференции.

Он наткнулся на звезду, яркость которой внезапно увеличилась более чем в 100 раз за 10-дневный период. Звезда находится в галактике Млечный Путь, примерно в 12 000 световых лет от Земли, недалеко от созвездия Орла. Инфракрасный космический телескоп NASA NEOWISE показал, что за несколько месяцев до вспышки из этого района начала вылетать пыль.

Группа исследователей из Массачусетского технологического института, Гарварда и Калифорнийского технологического института установила, что поглощенная планета была газовым гигантом с массой, аналогичной Юпитеру, но находилась так близко к своей звезде, что совершила оборот по орбите всего за один день.

Звезда, очень похожая на Солнце, поглотила планету в течение 100 дней. Яркий взрыв произошел в последние 10 дней, когда планета была полностью разрушена.

Мигель Монтарж, астроном Парижской обсерватории, который не участвовал в исследованиях, отметил, что звезда на тысячи градусов горячее планеты.

"Это все равно, что положить кубик льда в кипящий котел", - сказал он.

Морган Маклауд, постдоктор Гарвардского университета и соавтор исследования, сказал, что большинство из тысяч планет, открытых до сих пор за пределами Солнечной системы, "в конце концов постигнет эта участь".

Райан Лау, астроном и соавтор исследования, сказал, что открытие "говорит о быстротечности нашего существования".

"После миллиардов лет жизни нашей Солнечной системы наши собственные конечные этапы, вероятно, завершатся последней вспышкой, которая продлится всего несколько месяцев".

Теперь, когда астрономы знают, что искать, они надеются, что вскоре смогут наблюдать, как многие другие планеты поглощаются их звездами.

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