Астрономы признали систему TRAPPIST-1 непригодной для жизни

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40745 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102418 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156767 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116572 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116545 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112562 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104258 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107070 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103566 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Астрономы признали систему TRAPPIST-1 непригодной для жизни

Астрономы признали систему TRAPPIST-1 непригодной для жизни

Киев  •  УНН

 • 14275 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Астрономы из обсерватории Конколи, которая находится в Венгрии, пришли к выводу, что система TRAPPIST-1 является непригодной для жизни. Ученые объяснили это тем, что на звезде, вокруг которой вращаются экзопланеты, происходят мощные выбросы плазмы. Об этом сообщает Science Alert, передает УНН.

Исследователи проанализировали данные о светимости звезды, полученные космическим телескопом Kepler. За 80-дневный период они зафиксировали 42 вспышки высокоэнергетического излучения. Пять из них имели сразу несколько пиков интенсивности. Среднее время между этими вспышками составилj 28 часов.

Кроме всего этого, планеты в системе TRAPPIST-1 гораздо ближе к своей звезде, чем мы к нашему Солнцу.

Это означает, что это непрерывные бомбардировки, скорее всего, уничтожит любую стабильность в их атмосферах, что делает очень сложным даже самое примитивное жизни.

По мнению ученых, местные геомагнитные бури в сотни или тысячи раз сильнее тех, что происходили на Земле, включая Солнечный Супершторм 1859 года. Во время этого события по всему миру наблюдались яркие полярные сияния. Кроме того, произошел отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

По данным специалистов, чтобы атмосфера стабилизировалась после столкновения с выбросом плазмы от TRAPPIST-1 должно пройти около 30 тыс. лет. Кроме того, сила магнитного поля экзопланет для системы должна достигать десятков и сотен Гаусс, хотя на Земле эта величина составляет 0,5 Гаусс.

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного от Земли на расстояние в 39 световых лет. Небесные тела удалены друг от друга на расстояние, которое в десять раз меньше дистанции Марса от Земли.

Напомним, в феврале астрономы NASA обнаружили 7 "землеподобных" планет вокруг одной звезды за пределами Солнечной системы.

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