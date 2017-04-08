Астрономы признали систему TRAPPIST-1 непригодной для жизни

Исследователи проанализировали данные о светимости звезды, полученные космическим телескопом Kepler. За 80-дневный период они зафиксировали 42 вспышки высокоэнергетического излучения. Пять из них имели сразу несколько пиков интенсивности. Среднее время между этими вспышками составилj 28 часов.

Кроме всего этого, планеты в системе TRAPPIST-1 гораздо ближе к своей звезде, чем мы к нашему Солнцу.

Это означает, что это непрерывные бомбардировки, скорее всего, уничтожит любую стабильность в их атмосферах, что делает очень сложным даже самое примитивное жизни.

По мнению ученых, местные геомагнитные бури в сотни или тысячи раз сильнее тех, что происходили на Земле, включая Солнечный Супершторм 1859 года. Во время этого события по всему миру наблюдались яркие полярные сияния. Кроме того, произошел отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке.

По данным специалистов, чтобы атмосфера стабилизировалась после столкновения с выбросом плазмы от TRAPPIST-1 должно пройти около 30 тыс. лет. Кроме того, сила магнитного поля экзопланет для системы должна достигать десятков и сотен Гаусс, хотя на Земле эта величина составляет 0,5 Гаусс.

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного от Земли на расстояние в 39 световых лет. Небесные тела удалены друг от друга на расстояние, которое в десять раз меньше дистанции Марса от Земли.

Напомним, в феврале астрономы NASA обнаружили 7 "землеподобных" планет вокруг одной звезды за пределами Солнечной системы.