Астролог посоветовала закончить все важные дела до 21 декабря

"С 21 ноября по 21 декабря продлится благоприятный период. С 22 по 31 декабря – период неблагоприятный, в который 26 декабря произойдет солнечное затмение", - отметила Осипенко.

По словам астролога, на протяжении неблагоприятного периода не рекомендуется планировать важные события, заключать сделки, подписывать договоры, вступать в брак, проводить плановые операции и так далее.

При этом она уточнила, что важные планы стоит реализовать до начала неблагоприятного периода.

Напомним, всего течение 2019 года будут наблюдаться 4 благоприятных периода, во время которых можно начинать и реализовывать важные дела, тогда как неблагоприятные периоды года стоит использовать для текущих работ и планирования.