Астролог порадила закінчити всі важливі справи до 21 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Всі важливі справи року, що минає, слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
"З 21 листопада по 21 грудня триватиме сприятливий період. З 22 по 31 грудня - період несприятливий, в який 26 грудня відбудеться сонячне затемнення", - зазначила Осипенко.
За словами астролога, протягом несприятливого періоду не рекомендується планувати важливі події, укладати угоди, підписувати договори, вступати в шлюб, проводити планові операції і так далі.
При цьому вона уточнила, що важливі плани варто реалізувати до початку несприятливого періоду.
Нагадаємо, всього протягом 2019 року будуть спостерігатися 4 сприятливих періоду, під час яких можна починати і реалізовувати важливі справи, тоді як несприятливі періоди року варто використовувати для поточних робіт та планування.