Ассоциация IT Ukraine представила состав и планы нового AI-комитета

Ассоциация IT Ukraine объявила состав нового AI-комитета — платформы для компаний из различных секторов украинской экономики, которые активно внедряют технологии искусственного интеллекта. Комитет станет отраслевой площадкой для обмена опытом, разработки совместных инициатив и выработки решений для системного развития AI в Украине, передает УНН.

В состав AI-комитета вошли компании из сфер IT, фармацевтики, агропромышленного комплекса, EdTech, облачных сервисов, цифрового производства и других направлений. Среди участников: AgriChain, KNESS, UCLOUD, Agiliway, CHI Software, Дарница, GigaCloud, Sigma Software, Luxoft, DevRain, SPD Technology, Impressit, N-iX, GMS, IT SmartFlex, Memcrab, 8allocate, Metinvest Digital, Geniusee, IT-Enterprise, ЕПАМ Диджитал, МХП, IT Step, FRENDT и FAVBET Tech.

Первый этап работы комитета продлится шесть месяцев и будет включать серию стратегических сессий, посвященных изучению практик внедрения AI, выявлению барьеров развития, созданию карты ключевых игроков рынка (The Ukrainian AI Industry Navigator), а также запуску межсекторальных проектов, которые будут способствовать укреплению технологической экосистемы.

Генеральным партнером и соинициатором AI-комитета выступила украинская IT-компания FAVBET Tech, разрабатывающая инновационные решения в сфере развлечений с фокусом на персонализацию, Big Data, безопасность цифровых платформ и внедрение искусственного интеллекта. Кроме поддержки работы комитета, компания также присоединилась к его составу в качестве участника.

"Искусственный интеллект уже сегодня формирует будущее мировых экономик. Украина имеет уникальное окно возможностей для создания мощного AI-сообщества — как на уровне рынка, так и на уровне государственной политики. Мы рады быть частью этого процесса и поддерживать создание AI-комитета как платформы для обмена опытом и развития инновационных решений", — отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Компания является резидентом "Дия.City" и входит в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. В 2024 году FAVBET Tech также вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов специального правового режима. Команда компании активно растет, постоянно привлекая новых специалистов, готовых присоединиться к развитию сложных технологических продуктов и экосистемы AI в Украине.

Ожидается, что после завершения первого тестового этапа к AI-комитету смогут присоединиться и другие участники рынка, разделяющие ценности открытости, сотрудничества и технологического развития.