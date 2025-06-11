Ассоциация IT Ukraine представила состав и планы нового AI-комитета

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
16:32 • 1282 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
13:57 • 13760 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 32644 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
12:09 • 37841 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 51647 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 74736 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 122492 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 67425 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 88260 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 62553 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
69%
747мм
Популярные новости

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

11 июня, 06:47 • 64828 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

11 июня, 08:51 • 113333 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

11 июня, 09:53 • 41064 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 76079 просмотра

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

15:05 • 11500 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 8910 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 76804 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 122492 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 322188 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 304535 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

15:50 • 7840 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 50544 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 59846 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 85449 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 66399 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Ассоциация IT Ukraine представила состав и планы нового AI-комитета

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Ассоциация IT Ukraine объявила состав нового AI-комитета — платформы для компаний из разных секторов украинской экономики, активно внедряющих технологии искусственного интеллекта.

Ассоциация IT Ukraine представила состав и планы нового AI-комитета

Ассоциация IT Ukraine объявила состав нового AI-комитета — платформы для компаний из различных секторов украинской экономики, которые активно внедряют технологии искусственного интеллекта. Комитет станет отраслевой площадкой для обмена опытом, разработки совместных инициатив и выработки решений для системного развития AI в Украине, передает УНН.

В состав AI-комитета вошли компании из сфер IT, фармацевтики, агропромышленного комплекса, EdTech, облачных сервисов, цифрового производства и других направлений. Среди участников: AgriChain, KNESS, UCLOUD, Agiliway, CHI Software, Дарница, GigaCloud, Sigma Software, Luxoft, DevRain, SPD Technology, Impressit, N-iX, GMS, IT SmartFlex, Memcrab, 8allocate, Metinvest Digital, Geniusee, IT-Enterprise, ЕПАМ Диджитал, МХП, IT Step, FRENDT и FAVBET Tech.

Первый этап работы комитета продлится шесть месяцев и будет включать серию стратегических сессий, посвященных изучению практик внедрения AI, выявлению барьеров развития, созданию карты ключевых игроков рынка (The Ukrainian AI Industry Navigator), а также запуску межсекторальных проектов, которые будут способствовать укреплению технологической экосистемы.

Генеральным партнером и соинициатором AI-комитета выступила украинская IT-компания FAVBET Tech, разрабатывающая инновационные решения в сфере развлечений с фокусом на персонализацию, Big Data, безопасность цифровых платформ и внедрение искусственного интеллекта. Кроме поддержки работы комитета, компания также присоединилась к его составу в качестве участника.

"Искусственный интеллект уже сегодня формирует будущее мировых экономик. Украина имеет уникальное окно возможностей для создания мощного AI-сообщества — как на уровне рынка, так и на уровне государственной политики. Мы рады быть частью этого процесса и поддерживать создание AI-комитета как платформы для обмена опытом и развития инновационных решений", — отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Компания является резидентом "Дия.City" и входит в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. В 2024 году FAVBET Tech также вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов специального правового режима.  Команда компании активно растет, постоянно привлекая новых специалистов, готовых присоединиться к развитию сложных технологических продуктов и экосистемы AI в Украине.

Ожидается, что после завершения первого тестового этапа к AI-комитету смогут присоединиться и другие участники рынка, разделяющие ценности открытости, сотрудничества и технологического развития.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9