Associated Press: в Демократической Республике Конго подтвердили 13 случаев заражения вирусом Эбола

Ранее четыре случая заболевания были подтверждены Всемирной организацией здравоохранения.

Как пишет AP, в Министерстве здравоохранения африканского государства отметили, что три из 13 случаев имели летальный исход.

После обнаружения вируса Эбола в ДРК (тогда — Заире) в 1976 году его вспышки регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д’Ивуаре. В результате эпидемии БВВЕ в Западной Африке в 2014-2016 гг. вирусом заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли более 11,3 тыс., большинство жертв пришлось на три страны — Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерии.

Напомним, в мае нынешнего года в Экваториальной провинции на северо-западе страны произошла эпидемия БВВЕ, которая, по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения, официально завершилась 24 июля. По данным ВОЗ, в этот период всего было зарегистрировано 53 случая заболевания, 29 человек погибли. После 12 июня в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.