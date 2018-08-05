Associated Press: в Демократической Республике Конго подтвердили 13 случаев заражения вирусом Эбола
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Число подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЕ), в восточной части Демократической Республике Конго увеличилось до 13. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает УНН.
Ранее четыре случая заболевания были подтверждены Всемирной организацией здравоохранения.
Как пишет AP, в Министерстве здравоохранения африканского государства отметили, что три из 13 случаев имели летальный исход.
После обнаружения вируса Эбола в ДРК (тогда — Заире) в 1976 году его вспышки регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д’Ивуаре. В результате эпидемии БВВЕ в Западной Африке в 2014-2016 гг. вирусом заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли более 11,3 тыс., большинство жертв пришлось на три страны — Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерии.
Напомним, в мае нынешнего года в Экваториальной провинции на северо-западе страны произошла эпидемия БВВЕ, которая, по заявлению Всемирной Организации Здравоохранения, официально завершилась 24 июля. По данным ВОЗ, в этот период всего было зарегистрировано 53 случая заболевания, 29 человек погибли. После 12 июня в стране не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.