Associated Press: у Демократичній Республіці Конго підтвердили 13 випадків зараження вірусом Ебола
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість підтверджених випадків хвороби, викликаної вірусом Ебола (БВВЕ), в східній частині Демократичної Республіці Конго збільшилася до 13. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни, інформує УНН.
Раніше чотири випадки захворювання були підтверджені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Як пише AP, в Міністерстві охорони здоров’я африканської держави відзначили, що три зі 13 випадків мали летальний результат.
Після виявлення вірусу Ебола в ДРК (тоді — Заїрі) в 1976 році його спалаху реєструвалися в Судані, Габоні, Республіці Конго, Анголі і Кот-д’Івуарі. В результаті епідемії БВВЕ в Західній Африці в 2014-2016 рр. вірусом заразилися понад 28,6 тис. осіб, а померли понад 11,3 тис., більшість жертв припало на три країни — Гвінею, Сьєрра-Леоне і Ліберії.
Нагадаємо, в травні нинішнього року в Екваторіальній провінції на північному заході країни сталася епідемія БВВЕ, яка, за заявою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ — ред.), Офіційно завершилася 24 липня. За даними ВООЗ, в цей період всього було зареєстровано 53 випадки захворювання, 29 осіб загинули. Після 12 червня в країні не було зафіксовано жодного нового випадку зараження.