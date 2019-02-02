Ассортимент мелких магазинов игрушек в Украине на 80% состоит из контрафакта

"Так как в Украине сертификация отменена, мы являемся членами ВТО и границы наши, по сути, открыты, процедура попадания всего, что только возможно, на украинский рынок упрощена, то все игрушки на рынках, в магазинах-складах и 70-80% такой продукции в маленьких магазинчиках не подлежит реализации на украинском рынке", - отметила эксперт.



По ее словам, на такой продукции нет обязательной маркировки, этикеток с указанием страны происхождения, названием фирмы-поставщика, что обязательно. Также на этикетке должны быть указаны возрастные ограничения и срок годности.



"Это очень важно, потому что если этого нет, то никто ответственности за игрушку не несет", - подчеркнула Е.Куликова.



Также она отметила, что лучше и безопаснее покупать игрушки в специализированных магазинах – пускай игрушек у ребенка будет меньше, но они будут более высокого качества и, соответственно, безопаснее.



Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими.



Еще в 2013 году Госпотребинспекция выявила нарушения в 20 тыс. игрушек из 100 тыс. в результате проверок соответствия игрушек нормам безопасности.