Асортимент дрібних магазинів іграшок в Україні на 80% складається з контрафакту

"Так як в Україні сертифікація скасована, ми є членами СОТ і кордони наші, по суті, відкриті, процедура потрапляння всього, що тільки можливо, на український ринок спрощена, то все іграшки на ринках, в магазинах-складах і 70-80% такої продукції в маленьких магазинчиках не підлягає реалізації на українському ринку", - зазначила експерт.



За її словами, на такий продукції немає обов'язкового маркування, етикеток із зазначенням країни походження, назвою фірми-постачальника, що обов'язково. Також на етикетці повинні бути вказані вікові обмеження і термін придатності.



"Це дуже важливо, тому що якщо цього немає, то ніхто відповідальності за іграшку не несе", - підкреслила О.Кулікова.



Також вона зазначила, що краще і безпечніше купувати іграшки в спеціалізованих магазинах - нехай іграшок у дитини буде менше, але вони будуть більш високої якості і, відповідно, безпечніші.



Нагадаємо, маленьким дітям не слід давати горіхи, насіння, а також льодяники, оскільки дитина може вдавитися ними.



Ще в 2013 році Держспоживінспекція виявила порушення в 20 тис. іграшок з 100 тис. В результаті перевірок відповідності іграшок нормам безпеки.