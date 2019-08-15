Асфальт возле ОПУ провалился из-за прорыва трубы, отключена горячая вода

Повреждение трубопровода на улице Лютеранская, 23 выявили 15 августа в 10:50.

"В результате повреждения произошел провал асфальта. Пострадавших нет. Сейчас повреждения локализованы. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Поставка горячей воды будет возобновлена сразу после окончания всех работ", - указали в подразделении.

Как отметили в коммунальном предприятии, диаметр трубы 400 мм. Год ввода трубопровода в эксплуатацию - 1964.

Напомним, в Киеве возле Офиса Президента Украины на проезжей части провалился асфальт.