Асфальт возле ОПУ провалился из-за прорыва трубы, отключена горячая вода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Асфальт возле Офиса Президента в Киеве провалился из-за повреждения трубопровода, поэтому в этом районе отключено горячее водоснабжение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".
Повреждение трубопровода на улице Лютеранская, 23 выявили 15 августа в 10:50.
"В результате повреждения произошел провал асфальта. Пострадавших нет. Сейчас повреждения локализованы. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Поставка горячей воды будет возобновлена сразу после окончания всех работ", - указали в подразделении.
Как отметили в коммунальном предприятии, диаметр трубы 400 мм. Год ввода трубопровода в эксплуатацию - 1964.
Напомним, в Киеве возле Офиса Президента Украины на проезжей части провалился асфальт.