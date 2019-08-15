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Асфальт біля ОПУ провалився через прорив труби, відключено гарячу воду

Асфальт біля ОПУ провалився через прорив труби, відключено гарячу воду

Київ • УНН

 • 14670 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Асфальт неподалік Офісу Президента у Києві провалився через пошкодження трубопроводу, через це у цьому районі відключено гаряче водопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київтеплоенерго".

Пошкодження трубопроводу на вулиці Лютеранська, 23 виявили 15 серпня о 10:50.

"Унаслідок пошкодження стався провал асфальту. Постраждалих немає. Наразі пошкодження локалізовано. На місці працює аварійно-відновлювальна бригада. Постачання гарячої води буде відновлено одразу після закінчення всіх робіт", - вказали у підрозділі.

Як зазначили у комунальному підприємстві, діаметр труби 400 мм. Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1964.

Нагадаємо, у Києві неподалік Офісу Президента України на проїжджій частині провалився асфальт.

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