Асфальт біля ОПУ провалився через прорив труби, відключено гарячу воду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Асфальт неподалік Офісу Президента у Києві провалився через пошкодження трубопроводу, через це у цьому районі відключено гаряче водопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київтеплоенерго".
Пошкодження трубопроводу на вулиці Лютеранська, 23 виявили 15 серпня о 10:50.
"Унаслідок пошкодження стався провал асфальту. Постраждалих немає. Наразі пошкодження локалізовано. На місці працює аварійно-відновлювальна бригада. Постачання гарячої води буде відновлено одразу після закінчення всіх робіт", - вказали у підрозділі.
Як зазначили у комунальному підприємстві, діаметр труби 400 мм. Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1964.
Нагадаємо, у Києві неподалік Офісу Президента України на проїжджій частині провалився асфальт.