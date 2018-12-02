"Арсенал" в результативной игре победил "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На стадионе “Эмирейтс” состоялось противостояние лондонских команд с участием “Арсенала” и “Тоттенхэма”, сообщает корреспондент УНН.
Открыть счет удалось хозяевам — с пенальти отличился Обамеянг. Однако на перерыв команда Унай Эмери пошла в роли догоняющего. Дайер головой продлил полет мяча в сетку со штрафного от Эриксена, а дальше нарушение правил в собственной штрафной привело успешно исполненный пенальти от Кейна — 1:2.
Отдых пошел на пользу “Арсенала”, который забил трижды — дубль оформил Обамеянг, еще по разу отличились Лакасетт и Торрейра — 4:2.
Примечательно, что выигрыш позволил команде Эмери сравняться по очкам со “шпорами” — по 30 и 4, 5 места в таблице.