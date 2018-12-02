"Арсенал" у результативній грі переміг "Тотенхем" у центральному матчі туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На стадіоні “Емірейтс” відбулося протистояння лондонських команд за участі “Арсеналу” та “Тотенхема”, повідомляє кореспондент УНН.
Відкрити рахунок вдалося господарям — з пенальті відзначився Обамеянг. Проте на перерву команда Унай Емері пішла в ролі тих, хто наздоганяє. Дайер головою продовжив політ м’яча у сітку зі штрафного від Еріксена, а далі порушення правил у власній карній спричинило успішно виконаний пенальті від Кейна — 1:2.
Відпочинок пішов на користь “Арсеналу”, який забив тричі — дубль оформив Обамеянг, ще по разу відзначились Лакасетт і Торрейра — 4:2.
Примітно, що виграш дозволив команді Емері зрівнятися за очками зі “шпорами” — по 30 і 4, 5 місця в таблиці.