"Арсенал" у результативній грі переміг "Тотенхем" у центральному матчі туру АПЛ

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Київ • УНН

 • 6956 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На стадіоні “Емірейтс” відбулося протистояння лондонських команд за участі “Арсеналу” та “Тотенхема”, повідомляє кореспондент УНН.

Відкрити рахунок вдалося господарям — з пенальті відзначився Обамеянг. Проте на перерву команда Унай Емері пішла в ролі тих, хто наздоганяє. Дайер головою продовжив політ м’яча у сітку зі штрафного від Еріксена, а далі порушення правил у власній карній спричинило успішно виконаний пенальті від Кейна — 1:2.

Відпочинок пішов на користь “Арсеналу”, який забив тричі — дубль оформив Обамеянг, ще по разу відзначились Лакасетт і Торрейра — 4:2.

Примітно, що виграш дозволив команді Емері зрівнятися за очками зі “шпорами” — по 30 і 4, 5 місця в таблиці.

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