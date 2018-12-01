"Арсенал" в матче с "Карпатами" прервал серию поражений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На стадионе “Динамо” им. Лобановского киевский “Арсенал” принял львовские “Карпаты” во встрече 17-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
В первой части стартового тайма львовяне были ближе к забитому голу — дальний удар низом отразил кипер, с выстрелом головой от Шведа также справился вратарь. Однако забить удалось хозяевам. Дубиначак ворвался в чужую уголовное и прострелил на партнера. Полет мяча прервал новичок гостей Папа Гуйе — 0:1.
Отквитать мяч до перерыва гости могли усилиями Гуцуляка, не переиграл голкипера “Арсенала” с глазу на глаз. Вывезти из Киева ничью “Львам” удалось, когда на 72 минуте команда заработала пенальти и его забил Гуцуляк — 1:1.
Примечательно, что “канониры” перевалы 5-матчевую серию поражений, но с 8 очками остались на дне таблицы.