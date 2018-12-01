"Арсенал" у матчі з "Карпатами" перервав серію поразок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На стадіоні “Динамо” ім. Лобановського київський “Арсенал” прийняв львівські “Карпати” у зустрічі 17 туру Української Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
У першій частині стартового тайму львів’яни були ближчими до забитого голу — дальній удар низом відбив кіпер, з пострілом головою від Шведа також впорався воротар. Проте забити вдалося господарям. Дубіначак увірвався у чужу карну та прострілив на партнера. Політ м’яча перервав новачок гостей Папа Гуйе — 0:1.
Відквитати м’яч до перерви гості могли зусиллями Гуцуляка, який не переграв голкіпера “Арсеналу” віч-на-віч. Вивезти з Києва нічию “Левам” вдалося, коли на 72 хвилині команда заробила пенальті і його забив Гуцуляк — 1:1.
Примітно, що “каноніри” перевали 5-матчеву серію поразок, але з 8 очками залишились на дні таблиці.