Армия США открыла огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу

Детали

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге сообщил, что в ночь на 18 августа американские военные открывали предупредительный огонь. При этом, добавил Кирби, выстрелов в людей не было.

По словам пресс-секретаря Пентагона, в настоящее время в аэропорту Кабула находятся уже 4 500 американских военных, и в ближайшие сутки должны прибыть еще несколько сотен.

Джон Кирби также добавил, что официальные лица США связывались с талибами, чтобы попытаться ускорить процесс эвакуации.

По его словам, американский самолет эвакуировал из Кабула около 2 тысячи человек за последние сутки, в том числе 325 граждан США и некоторых военнослужащих НАТО.

Он отметил, что в ближайшие сутки запланировано такое же количество эвакуаций.

Издание сообщает, что официальный представитель террористической группировки “Талибан” отдельно заявил, что военные “Талибана” вели огонь в воздух в среду, чтобы разогнать толпу в аэропорту Кабула.

В комментарии Reuters чиновник ответил, что намерений кого-то ранить у талибов нету.

По его словам, хаос, который продолжается за пределами аэропорта, происходит из-за “хаотичного плана эвакуации” из Афганистана.

Добавим

По информации Reuters, семнадцать человек пострадали в среду, 18 августа, в результате “давки” у ворот аэропорта в столице Афганистана — Кабуле.

Эвакуация украинцев из Кабула

16 августа из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.

Сейчас отрабатывается два плана по их вывозу. В частности: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, вылетевшим сегодня из Киева.