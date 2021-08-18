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Армія США відкрила вогонь в аеропорту Кабула, щоб стримати натовп

Армія США відкрила вогонь в аеропорту Кабула, щоб стримати натовп

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американські військовослужбовці знову відкривали вогонь в аеропорту Кабула (Афганістан), щоб стримати натовп. Як повідомляє Reuters, в результаті попереджувальної стрільби жертв і постраждалих не було, передає УНН.

Деталі

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу повідомив, що в ніч на 18 серпня американські військові відкривали попереджувальний вогонь. При цьому, додав Кірбі, пострілів в людей не було.

За словами прессекретаря Пентагону, в даний час в аеропорту Кабула знаходяться вже 4 500 американських військових, і в найближчу добу повинні прибути ще кілька сотень.

Джон Кірбі також додав, що офіційні особи США зв’язувалися з талібами, щоб спробувати прискорити процес евакуації.

За його словами, американський літак евакуював з Кабула близько 2 тисяч осіб за останню добу, в тому числі 325 громадян США і деяких військовослужбовців НАТО.

Він зазначив, що в найближчу добу заплановано таку ж кількість евакуацій.

Видання повідомляє, що офіційний представник терористичного угрупування “Талібан” окремо заявив, що військові “Талібану” вели вогонь в повітря в середу, щоб розігнати натовп в аеропорту Кабула.

У коментарі Reuters чиновник відповів, що намірів когось ранити у талібів немає.

За його словами, хаос, який триває за межами аеропорту, відбувається через “хаотичний план евакуації” з Афганістану.

Додамо

За інформацією Reuters, сімнадцять осіб постраждали в середу, 18 серпня, в результаті “тисняви” біля воріт аеропорту в столиці Афганістану — Кабулі.

Евакуація українців з Кабула

16 серпня з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в Афганістані є ще один борт, який повинен евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ разом з причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану більше 150 українських громадян.

Зараз відпрацьовується два плани по їх вивезенню. Зокрема: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, що вилетів сьогодні з Києва.

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