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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState

Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 00:32  •  608 просмотра

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Аналитики DeepState сообщили о захвате российскими оккупантами села Парасковеевка в Донецкой области. Также отмечено продвижение россиян в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.

Российские оккупанты смогли захватить село Парасковеевка в Донецкой области, в воскресенье, 1 сентября, сообщили аналитики DeepState, пишет УНН.

Детали

Кроме того, как отмечают аналитики, россияне также продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.

Окупанти просунулися у Новогродівці та біля Гродівки - DeepState23 августа 2024, 21:33 • 45486 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
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