Армия РФ захватила Парасковиевку в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
Аналитики DeepState сообщили о захвате российскими оккупантами села Парасковеевка в Донецкой области. Также отмечено продвижение россиян в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.
Российские оккупанты смогли захватить село Парасковеевка в Донецкой области, в воскресенье, 1 сентября, сообщили аналитики DeepState, пишет УНН.
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Кроме того, как отмечают аналитики, россияне также продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.
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