Армія РФ захопила Парасковіївку на Донеччині — DeepState
Київ • УНН
Аналітики DeepState повідомили про захоплення російськими окупантами села Парасковіївка в Донецькій області. Також відзначено просування росіян у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.
Російські окупанти змогли захопити село Парасковіївка у Донецькій області, у неділю, 1 вересня, повідомили аналітики DeepState, пише УНН.
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Крім того, як зазначають аналітики, росіяни також просунулися у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.
Окупанти просунулися у Новогродівці та біля Гродівки - DeepState24.08.24, 00:33 • 45725 переглядiв