Армия рф выпустила по Харькову 12 ракет: значительная часть города без отопления
Киев • УНН
российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам Харькова, выпустив 12 ракет. Значительная часть города осталась без отопления, есть четверо пострадавших.
российские войска сегодня ударили 12 ракетами по Харькову. Целью были котельные, ТЭЦ и объекты электроэнергетики. Сейчас значительная часть города без тепла. Известно о четырех пострадавших, сообщил в среду мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Харьков сегодня утром пережил очередную массовую ракетную атаку по объектам энергетики. Враг запустил по городу 12 ракет, все они были нацелены по нашим котельным, по нашим ТЭЦ, по объектам электроэнергетики
В результате обстрелов НЭК «Укрэнерго» введены специальные графики отключения света в Харькове. Вскоре графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго.
По его словам, в результате удара по объектам теплоэнергетики - значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали четыре человека. Также утром Харьков атаковали несколько «шахедов» - пострадали частные жилые дома.
Впрочем, по словам Терехова, удалось обеспечить нормальную работу городского электротранспорта. Все профильные коммунальные службы будут работать для того, чтобы удержать тепло и перезапустить систему отопления.
Сейчас в Харькове открыты все пункты Несокрушимости.
Ранее
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в результате ракетных ударов рф по энергетической системе Украины без теплоснабжения остались дома в Харьковской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.