Армия рф утром сбросила авиабомбы на Казачью Лопань в Харьковской области: повредили инфраструктуру

Российские войска сегодня утром ударили авиабомбами по Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщил во вторник руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, пишет УНН.

Детали

"Около 9 часов утра российские террористы нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани. Повреждениям подверглись несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, линии электропередач", - указал Задоренко в соцсетях.

На текущий момент, по его словам, информация о пострадавших не поступала.

Данные уточняются.

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