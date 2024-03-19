Армия рф поздно вечером нанесла ракетный удар по территории предприятия в Харьковской области

Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам за минувшие сутки, ракетный удар российскими войсками нанесен по территории предприятия в Малиновке, один человек получил ранения в Новоосиновом, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

23:20 под ракетным обстрелом из С-300 был пгт Малиновка Чугуевского района. Попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания. Пострадавшие отсутствуют - сообщил Синегубов в соцсетях.

Детали

В целом за минувшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и др. В частности:

▪️ 21:20 состоялся вражеский обстрел села Новоосиново Купянского района из РСЗО. В результате которого повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших.

▪️ 20:20 в городе Волчанск в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом. Пострадавших нет.

▪️ 12:45 в селе Лукьянцы Харьковского района состоялся вражеский артобстрел, в результате которого разрушен частный дом. Также без пострадавших.

▪️ 8:00 в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено здание котельной, два частных дома, дом культуры. Травмирован 62-летний мужчина, без госпитализации.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе н.п. Синьковка", - сообщил Синегубов.

На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура