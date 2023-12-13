Армия рф ударила по Купянску, есть погибший и раненый

Российские войска в прошедшие сутки били из артиллерии по Купянску в Харьковской области, известно о погибшем и раненом, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 21 населенный пункт Харьковской области: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое Купянского района и др.

В результате артиллерийских обстрелов в городе Купянск на территории домовладения погиб местный житель 1951 г.р. Около 10:20 в городе Купянск в результате артобстрела пострадал местный житель 1944 г.р. Пострадавший госпитализирован в больницу, состояние тяжелое - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в городе разрушен жилой дом, повреждены в одном из случаев два жилых дома. В другом случае в городе также повреждены жилые дома.

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"ВСУ отбили 8 раз вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки", - сообщил глава ОВА.