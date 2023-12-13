Армия рф ударила по Купянску, есть погибший и раненый
Киев • УНН
В результате российского обстрела Купянска Харьковской области один человек погиб, еще один получил ранения
Российские войска в прошедшие сутки били из артиллерии по Купянску в Харьковской области, известно о погибшем и раненом, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 21 населенный пункт Харьковской области: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое Купянского района и др.
В результате артиллерийских обстрелов в городе Купянск на территории домовладения погиб местный житель 1951 г.р. Около 10:20 в городе Купянск в результате артобстрела пострадал местный житель 1944 г.р. Пострадавший госпитализирован в больницу, состояние тяжелое
По его словам, в городе разрушен жилой дом, повреждены в одном из случаев два жилых дома. В другом случае в городе также повреждены жилые дома.
Дополнение
"ВСУ отбили 8 раз вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки", - сообщил глава ОВА.
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