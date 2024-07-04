российские войска нанесли удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего погибла 67-летняя гражданская женщина. Кроме того, гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина - написал Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение.

Как добавил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, в результате вражеского удара есть повреждения нескольких частных домовладений.

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