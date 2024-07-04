67-летняя гражданская женщина погибла и 74-летний гражданский мужчина получил ранения, когда российские войска нанесли удар по поселку Русская Лозовая в Харьковской области.
российские войска нанесли удар КАБом по поселку Русская Лозовая Харьковской области, в результате чего погибла 67-летняя гражданская женщина. Кроме того, гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина
Также, по его словам, гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение.
Как добавил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, в результате вражеского удара есть повреждения нескольких частных домовладений.
В Харьковской области из села Сотницкий Казачок, где идут активные бои, эвакуировали 30 человек, в Богодуховском районе готовятся к эвакуации 12 детей - ОВА4 июля 2024, 10:49 • 18029 просмотров