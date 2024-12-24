Армия РФ попала баллистической ракетой в 4-этажный жилой дом в Кривом Роге - Вилкул

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что сегодня, 24 декабря, российские войска поразили баллистической ракетой жилой дом, в котором находятся 32 квартиры, сообщает УНН.

Баллистика. "Высокоточные" монстры прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям - написал Вилкул в Telegram.

Ранее

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Днепропетровской области в результате вражеского удара по Кривому Рогу поврежден жилой дом, информация о пострадавших уточняется.