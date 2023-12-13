Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак
Киев • УНН
Российские войска пытались нанести ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Киеве, в результате атаки были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и повреждены здания.
Во время ракетной атаки рф на столицу сегодня ночью, россияне пытались попасть в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Цель россиян - объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют
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По словам Ермака, российская армия во время атаки на Киев, вероятно, использовала ракеты 48N6 из комплекса С400.
В результате атаки было ранено 53 человека, в том числе шестеро детей.
В результате падения обломков вражеских ракет в четырёх районах Киева повреждены четыре многоквартирных дома, частные жилые дома, а также коммунальные сооружения.
Армия рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве- Ермак
Российские войска пытались нанести ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Киеве, в результате атаки были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и повреждены здания.
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