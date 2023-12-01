Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, без жертв

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, дважды ударили по Никопольщине, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв - написал Лысак в Telegram.

Детали

Как отметил глава ОВА, ночью российская армия также дважды била по Никопольскому району. Сначала из тяжелой артиллерии обстреляла Мировскую громаду. Затем - Червоногригорьевскую. "Туда прилетело более полудесятка снарядов. Люди невредимы", - сообщил Лысак.

В других городах и громадах области, по его словам, было спокойно.

Напомним

В Киеве и четырех областях утром 1 декабря объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов.