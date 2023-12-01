Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, без жертв
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и дважды попали в Никопольский район, в результате чего никто не пострадал; последствия обстрела оцениваются
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, дважды ударили по Никопольщине, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Ракетой захватчики попали по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Впрочем, известно, что обошлось без жертв
Детали
Как отметил глава ОВА, ночью российская армия также дважды била по Никопольскому району. Сначала из тяжелой артиллерии обстреляла Мировскую громаду. Затем - Червоногригорьевскую. "Туда прилетело более полудесятка снарядов. Люди невредимы", - сообщил Лысак.
В других городах и громадах области, по его словам, было спокойно.
Напомним
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Армия рф ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, без жертв
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