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Армия рф нанесла шесть ударов по Краматорску: двое погибших, четверо раненых

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Краматорск, в результате чего погибли двое гражданских, четверо ранено. Повреждено 12 многоквартирных домов.

Армия рф нанесла шесть ударов по Краматорску: двое погибших, четверо раненых

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области, известно о 2 погибших и 4 раненых. Об этом сообщили в ГУНП в области, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 20 июля 2026 года в период с 03:00 до 03:10 российские войска совершили 6 обстрелов Краматорска. В частности, под атакой врага оказались жилые кварталы города.

Сначала в прокуратуре сообщили, что под завалами дома один гражданский погиб, а три женщины в возрасте 22, 32 и 60 лет получили телесные повреждения, среди которых минно-взрывная травма, ушиб и ссадины.

Позже в полиции области обновили данные: на 12 часов стало известно о 2 погибших и 4 раненых в результате вражеской атаки на Краматорск.

"Погибли по меньшей мере двое гражданских: 65-летний мужчина и еще один человек, данные которого устанавливаются. Ранения получили 41-летний мужчина и три женщины в возрасте 22, 32 и 60 лет. Помощь раненым оказывали парамедики полиции", - указали в полиции.

В результате атаки повреждено 12 многоквартирных домов и 2 административных здания.

Тип вооружения устанавливается. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

рф атаковала Украину 2 ракетами, обезврежен 81 из 94 дронов20.07.26, 08:11 • 2820 просмотров

Дополнение

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, за минувшие сутки россияне 45 раз обстреляли населенные пункты Донеччины. За 19 июля россияне убили 4 жителей Донеччины: по 2 в Краматорске и Славянске. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения, указал он.

Алла Киосак

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Славянск
Краматорск