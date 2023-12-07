Армия рф дважды ударила по Сумской области в течение ночи
Киев • УНН
Российские войска дважды атаковали Сумскую область в течение ночи, вызвав шесть минометных взрывов в разных населенных пунктах
Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Сумскую область дважды. Об этом в четверг сообщила Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 6 взрывов из минометов. Обстрелам подверглись Краснопольская (4 взрыва) и Середино-Будская (2 взрыва) громады
Напомним
6 декабря оккупанты обстреляли Середину-Буду в Сумской области, ранив двух жителей и повредив множество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и гостиницу.
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Армия рф дважды ударила по Сумской области в течение ночи
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