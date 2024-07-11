Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из минометов и артиллерии: разрушен дом
Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и артиллерии, разрушив дом.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области дронами, из минометов и артиллерии, зафиксировано 40 взрывов, есть разрушения дома, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области зафиксированы вражеские обстрелы 4 громад:
- Семеновская громада: Прогресс - 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм. Леонивка - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон. В результате обстрела разрушен частный дом. Лубяное - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
- Сновская громада: Хреновка - 14 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
- Городнянская громада: Сеньковка - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 2 взрыва, вероятно сброс ВОГ с БПЛА; 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
- Новгород-Северская громада: Бучки - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм.
Всего в течение суток, как сообщается, насчитано 33 обстрела (138 взрывов) из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской и Сумской областей.
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