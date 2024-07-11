Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из минометов и артиллерии: разрушен дом

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области дронами, из минометов и артиллерии, зафиксировано 40 взрывов, есть разрушения дома, сообщили в четверг в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в Черниговской области зафиксированы вражеские обстрелы 4 громад:

Семеновская громада: Прогресс - 7 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм. Леонивка - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон. В результате обстрела разрушен частный дом. Лубяное - 8 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Сновская громада: Хреновка - 14 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Городнянская громада: Сеньковка - 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 2 взрыва, вероятно сброс ВОГ с БПЛА; 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Новгород-Северская громада: Бучки - 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм.

Всего в течение суток, как сообщается, насчитано 33 обстрела (138 взрывов) из различных видов вооружения приграничных территорий Черниговской и Сумской областей.



россияне с ночи обстреляли 7 громад в Сумской области, в том числе баллистикой, есть раненый