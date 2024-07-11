россияне с ночи обстреляли 7 общин на Сумщине, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска ночью и утром 14 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 42 взрыва, 1 гражданский получил ранения.
Российские войска ночью и утром 14 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 42 взрыва, 1 гражданский получил ранения, сообщили в Сумской ОГА в четверг, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая и Середино-Будская общины
По данным ОВА, зафиксировано:
- Миропольская громада: осуществлен удар FPV-дронами (7 взрывов) и сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва) и нанес удары FPV-дронами (2 взрыва).
- Кролевецкая община: нанесен удар баллистическими ракетами (2 взрыва). В результате получил ранения 1 гражданское лицо.
- Краснопольская громада: зафиксирован запуск 2 FPV дронов.
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов).
- Белопольская громада: были минометный (3 взрыва) и гранатометный (4 взрыва) обстрелы.
- Новослободская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
94 взрыва на Сумщине: россияне 27 раз обстреляли область10 июля 2024, 20:31 • 21791 просмотр