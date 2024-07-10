Захватчики 27 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 94 взрывам в разных населенных пунктах.
За день оккупанты 27 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 94 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская громады
Ситуация в общинах
Великописаревская: захватчики нанесли удар дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв), обстреляли из минометов (9 взрывов). Вражеский вертолет совершил 2 пуска ракет типа "НАР" (10 взрывов).
Эсманьская: оккупанты ударили FPV-дронами (3 взрыва), нанесли минометные обстрелы (14 взрывов).
Шалыгинская: террористы сбросили 12 мин на территорию громады.
Юнаковская: враг бил из артиллерии (9 взрывов) и нанес обстрел с БпЛА.
Белопольская: вражеский вертолет осуществил пуск ракет типа "НАР" (4 взрыва). Также противник сбросил с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов).
Краснопольская: страна-агрессор обстреляла из артиллерии (13 взрывов), минометов (4 взрыва), сбросила с БпЛА взрывное устройство (1 взрыв), нанесла удар FPV-дроном (1 взрыв).
Миропольская: противник ударил FPV-дронами (4 взрыва).
россияне за ночь дважды атаковали Сумскую область - из минометов и дроном10 июля 2024, 08:01 • 23692 просмотра