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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне за ночь дважды атаковали Сумскую область - из минометов и дроном

россияне за ночь дважды атаковали Сумскую область - из минометов и дроном

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 08:01  •  18614 просмотра

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россияне обстреляли из минометов и беспилотника приграничные районы и населенные пункты в Сумской области Украины, целями которых были Белопольская и Эсманская общины.

Российские войска за ночь атаковали из минометов и беспилотника приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, целями были Белопольская и Эсманьская громады, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Эсманьская громады:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва). 
  • Эсманьская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Оккупанты за день совершили 24 обстрела по Сумской области: прозвучало 67 взрывов9 июля 2024, 19:56 • 40140 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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