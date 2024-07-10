россияне за ночь дважды атаковали Сумскую область - из минометов и дроном

Российские войска за ночь атаковали из минометов и беспилотника приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, целями были Белопольская и Эсманьская громады, сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Эсманьская громады:

Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).

Эсманьская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Оккупанты за день совершили 24 обстрела по Сумской области: прозвучало 67 взрывов