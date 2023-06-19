Армия Израиля провела операцию в городе Дженин: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Дженине на Западном берегу Иордана в столкновениях вооруженных боевиков с израильскими военными погибли по меньшей мере трое палестинцев и 45 получили ранения. Об этом заявили в палестинском министерстве здравоохранения, пишет УНН.
Детали
Военные вошли в Дженин в понедельник утром, чтобы задержать двух разыскиваемых подозреваемых в террористической деятельности.
«В этом районе произошла перестрелка между израильскими силами и вооруженными боевиками. Кроме того, в военнослужащих было брошено большое количество взрывных устройств, в ответ на что они открыли огонь на поражение", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Израильские СМИ пишут, что боевики открыли огонь и бросали в военных самодельные взрывные устройства.
Одна из взрывчаток сдетонировала под бронированной машиной.
Дополнение
Напряжение между Израилем и палестинцами обострилось в течение последнего года.
Израиль почти каждую ночь проводит рейды на Западном берегу Иордана в ответ на всплеск насилия со стороны палестинцев.
С начала года в результате нападений палестинцев на Израиль и на Западном берегу реки Иордан погибло 20 человек, еще несколько получили серьезные ранения.