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Армия Израиля провела операцию в городе Дженин: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В Дженине на Западном берегу Иордана в столкновениях вооруженных боевиков с израильскими военными погибли по меньшей мере трое палестинцев и 45 получили ранения. Об этом заявили в палестинском министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Армия Израиля провела операцию в городе Дженин: есть погибшие и раненые

Детали

Военные вошли в Дженин в понедельник утром, чтобы задержать двух разыскиваемых подозреваемых в террористической деятельности.

«В этом районе произошла перестрелка между израильскими силами и вооруженными боевиками. Кроме того, в военнослужащих было брошено большое количество взрывных устройств, в ответ на что они открыли огонь на поражение", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Израильские СМИ пишут, что боевики открыли огонь и бросали в военных самодельные взрывные устройства.
Одна из взрывчаток сдетонировала под бронированной машиной. 

Дополнение

Напряжение между Израилем и палестинцами обострилось в течение последнего года.

Израиль почти каждую ночь проводит рейды на Западном берегу Иордана в ответ на всплеск насилия со стороны палестинцев.

С начала года в результате нападений палестинцев на Израиль и на Западном берегу реки Иордан погибло 20 человек, еще несколько получили серьезные ранения.

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