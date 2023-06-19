Армія Ізраїлю провела операцію в місті Дженін: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Дженіні на Західному березі Йордану в сутичках озброєних бойовиків із ізраїльськими військовими загинули щонайменше троє палестинців і 45 отримали поранення. Про це заявили у палестинському міністерстві охорони здоров'я, пише УНН.
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Військові увійшли до Дженіна в понеділок вранці, щоб затримати двох розшукуваних підозрюваних у терористичній діяльності.
«У цьому районі сталася перестрілка між ізраїльськими силами та озброєними бойовиками. Крім того, у військовослужбовців було кинуто велику кількість вибухових пристроїв, у відповідь на що вони відкрили вогонь на поразку", - йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.
Ізраїльські ЗМІ пишуть, що бойовики відкрили вогонь та кидали у військових саморобні вибухові пристрої.
Одна із вибухівок здетонувала під броньованою машиною.
Доповнення
Напруга між Ізраїлем і палестинцями загострилася протягом останнього року.
Ізраїль майже щоночі проводить рейди на Західному березі Йордану у відповідь на сплеск насильства з боку палестинців.
З початку року внаслідок нападів палестинців на Ізраїль та на Західному березі річки Йордан загинуло 20 людей, ще кілька отримали серйозні поранення.