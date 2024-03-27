Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса, сообщает издание Times of Israel, передает УНН.

Детали

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции официально подтвердил, что Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС, был убит в результате израильского авиаудара, нанесённого в центральной части сектора Газа в начале этого месяца говорится в сообщении издания.

По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАС Гази Абу Тамаа.

В свою очередь, высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил телеканалу Al Jazeera, что движение не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Иссы, поскольку не имеет к этому доказательств.

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