"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров

В течение прошлой недели ударные роты БпЛА из "Армии дронов" поразили более 370 единиц российской военной техники. Благодаря "Армии дронов" рф потеряла 192 оккупанта, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

"За последнюю неделю беспилотники ударных подразделений поразили 370+ единиц российской техники. И это только те кейсы, на которые есть видеоподтверждение. Очевидно, что урожай больше. Работу дронов почувствовали на себе российские танки, опорные пункты, пушки и грузовики", - написал Федоров в соцсетях.

Так, на прошлой неделе "Армия дронов" ликвидировала: 50 танков, 78 боевых бронированных машин, 21 САУ, 95 орудий, 3 системы ПВО, 104 грузовика, 15 единиц радиотехнического оборудования, 677 опорных пунктов, 15 складов с боекомплектом, 192 единицы личного состава, 4 системы РСЗО.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 640 военнослужащих.