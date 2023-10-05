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"Армия дронов" за месяц поразила почти 140 танков и 270 артиллерийских орудий врага - Минцифры

Киев • УНН

 • 420010 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. За месяц – с 4 сентября по 2 октября – «Армия дронов» поразила 136 танков, 270 артиллерийских орудий включая САУ. Об этом свидетельствует статистика «Армии Дронов», публикуемая вице-премьер-министров - министром цифрового развития Михаилом Федоровым за последние 4 недели, передает УНН.

Только за последнюю неделю «Армия Дронов» поразила рекордное количество российской артиллерии.

«У россиян - минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты - меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах. За последнюю неделю операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой - 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования», - сообщил Федоров.

За месяц количество пораженных единиц техники достигло 793 единиц. Также поражено свыше 340 единиц личного состава.

«Дроны кардинально изменили ход боевых действий и нашим вооруженным силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы гордимся тем, что передали ударным ротам Армии Дронов новые пикапы, чтобы операторы имели возможность оперативно и безопасно выезжать на позиции и возвращаться с боевых задач целыми и невредимыми», - подчеркнул основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, «Армия Дронов» продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. Приобретенные компанией Favbet 53 новых пикапа уже помогают операторам дронов уничтожать вражескую технику. На сегодняшний день в рамках программы «Армия Дронов» при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации – более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте при помощи беспилотных технологий.

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