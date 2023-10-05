"Армія дронів" за місяць вразила майже 140 танків та 270 артилерійських систем ворога - Мінцифри

Лише за останній тиждень «Армія Дронів» вразила рекордну кількість російської артилерії.

«У росіян – мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої – 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання», – повідомив Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки сягнула 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.

«Дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їхній якості та майстерності операторів. Ми пишаємося тим, що передали ударним ротам «Армії Дронів» нові пікапи, аби оператори мали можливість оперативно і безпечно виїжджати на позиції і повертатися з бойових завдань цілими й неушкодженими», – підкреслив засновник Favbet і президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, «Армія Дронів» продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. Придбані компанією Favbet 53 нові пікапи вже допомагають операторам дронів знищувати ворожу техніку. На сьогодні в межах програми «Армія Дронів» за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ. У процесі комплектації – понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.