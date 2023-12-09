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Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 09:24  •  9705 просмотра

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Российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области из минометов, нацелившись на общину Краснополье, без сообщений о жертвах или повреждениях; всего в регионе произошло 19 взрывов от 6 обстрелов.

Приграничные населенные пункты Сумской области российские военные ночью обстреляли из минометов. В частности, по данным тамошней ОВА, захватчики атаковали Краснополье, передает УНН.

Детали

По данным Сумской областной военной администрации оккупанты били по жителям Краснопольской общины. О  жертвах и разрушениях не сообщается. сообщается.

В целом там прозвучало два взрыва.

Дополнительно

За прошедшие сутки обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Середино-Будская громады. По подсчетам ОВА россияне осуществили всего 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов. В регионе прозвучало 19 взрывов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Армійці рф обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів – ОВА
Russian army shells Sumy region's border with mortars - OVA
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Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА

Российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области из минометов, нацелившись на общину Краснополье, без сообщений о жертвах или повреждениях; всего в регионе произошло 19 взрывов от 6 обстрелов.

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