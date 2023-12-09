Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА

В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА

В Киеве начался демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу, что может привести к перекрытию движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтированный памятник будет перенесен в Государственный музей авиации.