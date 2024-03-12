АРМА передали почти миллион долларов, которые нашли у экс-главы ВЛК Черниговщины

Спецпрокуратура передала в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 1 млн долларов США арестованных средств экс-главы ВЛК на Черниговщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд наложил арест и передал в управление АРМА денежные средства в сумме 963,6 тыс долларов США и 22,5 тыс евро, которые были изъяты во время обысков у бывшего председателя ВЛК при Черниговском областном ТЦК и СП - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщалось раньше, должностное лицо получало неправомерную выгоду от военнообязанных за признание их непригодными к военной службе во время мобилизации. Таким образом способствовал жителям Чернигова в уклонении от призыва.

Как указали в Офисе Генпрокурора, процессуальные действия проведены в рамках уголовного производства по фактам получения неправомерной выгоды, препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним

В феврале СБУ задержала экс-главу ВВК Черниговщины, который помогал военнообязанным сняться с воинского учета, и изъяла у него почти 1 млн долларов.