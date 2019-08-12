Арктика завалена пластиковым мусором - исследователь
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Немецкий исследователь Арвед Фукс обеспокоен ростом числа пластикового мусора даже в отдаленных и безлюдных регионах Земли, в частности в Арктике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам Фукса, пластиковый мусор можно найти “повсюду”: на севере Шпицбергена, на северо-западе Гренландии и тому подобное. Одной из причин загрязнения отдаленных регионов исследователь считает развлекательный туризм на больших круизных лайнерах. “Судам для развлечений нечего делать в Арктике”, — заявил Фукс.
Также, Фукс говорит, что в регионах, где на сотни тысяч километров нет ни одного человека, побережье завалены пластиковыми отходами. Это могут быть емкости из-под кремов и гелей, резиновые тапочки, остатки пластиковых оберток и тому подобное.
Кроме того, исследователь требует введения законодательных мер против загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.
Напомним, первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане достигнуто в воскресенье, 16 июня, на встрече G20 в Японии.