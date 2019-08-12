Арктика завалена пластиковим сміттям – дослідник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
За словами Фукса, пластикове сміття можна знайти “повсюди”: на півночі Шпіцбергену, на північному заході Гренландії тощо. Однією з причин забруднення віддалених регіонів дослідник вважає розважальний туризм на великих круїзних лайнерах. “Суднам для розваг нема чого робити в Арктиці”, — заявив Фукс.
Також, Фукс розповідає, що у регіонах, де на сотні тисяч кілометрів немає жодної людини, узбережжя завалені пластиковими відходами. Це можуть бути ємності з-під кремів та гелів, гумові капці, залишки пластикових обгорток тощо.
Окрім того, дослідник вимагає запровадження законодавчих заходів проти забруднення довкілля пластиковими відходами.
Нагадаємо, першу міжнародну угоду по скороченню пластикових відходів в світовому океані досягнуто в неділю, 16 червня, на зустрічі G20 в Японії.