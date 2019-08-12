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Арктика завалена пластиковим сміттям – дослідник

Арктика завалена пластиковим сміттям – дослідник

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Німецький дослідник Арвед Фукс занепокоєний зростанням кількості пластикового сміття навіть у віддалених і безлюдних регіонах Землі, зокрема в Арктиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Фукса, пластикове сміття можна знайти “повсюди”: на півночі Шпіцбергену, на північному заході Гренландії тощо. Однією з причин забруднення віддалених регіонів дослідник вважає розважальний туризм на великих круїзних лайнерах. “Суднам для розваг нема чого робити в Арктиці”, — заявив Фукс.

Також, Фукс розповідає, що у регіонах, де на сотні тисяч кілометрів немає жодної людини, узбережжя завалені пластиковими відходами. Це можуть бути ємності з-під кремів та гелів, гумові капці, залишки пластикових обгорток тощо.

Окрім того, дослідник вимагає запровадження законодавчих заходів проти забруднення довкілля пластиковими відходами.

Нагадаємо, першу міжнародну угоду по скороченню пластикових відходів в світовому океані досягнуто в неділю, 16 червня, на зустрічі G20 в Японії.

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