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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 14841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36285 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 35651 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100223 просмотра

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11:14 • 88146 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97558 просмотра

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Аргентина зафиксировала первые сигналы с пропавшей подводной лодки

Аргентина зафиксировала первые сигналы с пропавшей подводной лодки

Киев  •  УНН

 • 18250 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Аргентиной зафиксировано сигналы, которые, вероятно, были отправлены с пропавшего подводной лодки “Сан-Хуан” ВМС страны с 44 членами экипажа на борту. Об этом сообщили в аргентинском Минобороны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что всего было получено семь сигналов, однако установить контакт не удалось.

Сообщается, что сигналы длились от 4 до 36 секунд.

Сейчас, как говорится в сообщении министерства, Аргентина работает над отслеживанием местоположения судна совместно с неназванной компанией США, которая специализируется на спутниковой связи.

Напомним, к поискам пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины присоединились НАСА и США.

Как сообщал УНН, у берегов Аргентины исчезла подводная лодка с 44 людьми на борту.

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