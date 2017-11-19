Аргентина зафиксировала первые сигналы с пропавшей подводной лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Аргентиной зафиксировано сигналы, которые, вероятно, были отправлены с пропавшего подводной лодки “Сан-Хуан” ВМС страны с 44 членами экипажа на борту. Об этом сообщили в аргентинском Минобороны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что всего было получено семь сигналов, однако установить контакт не удалось.
Сообщается, что сигналы длились от 4 до 36 секунд.
Сейчас, как говорится в сообщении министерства, Аргентина работает над отслеживанием местоположения судна совместно с неназванной компанией США, которая специализируется на спутниковой связи.
Напомним, к поискам пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины присоединились НАСА и США.
Как сообщал УНН, у берегов Аргентины исчезла подводная лодка с 44 людьми на борту.