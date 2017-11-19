Аргентина зафиксировала первые сигналы с пропавшей подводной лодки

Отмечается, что всего было получено семь сигналов, однако установить контакт не удалось.

Сообщается, что сигналы длились от 4 до 36 секунд.

Сейчас, как говорится в сообщении министерства, Аргентина работает над отслеживанием местоположения судна совместно с неназванной компанией США, которая специализируется на спутниковой связи.

Напомним, к поискам пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины присоединились НАСА и США.

Как сообщал УНН, у берегов Аргентины исчезла подводная лодка с 44 людьми на борту.