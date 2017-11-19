Аргентина зафіксувала перші сигнали зі зниклого підводного човна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Аргентиною зафіксовано сигнали, які, імовірно, були відправлені з зниклого підводного човна “Сан-Хуан” ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту. Про це повідомили у аргентинському Міноборони, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що всього було отримано сім сигналів, проте встановити контакт не вдалося.
Повідомляється, що сигнали тривали від 4 до 36 секунд.
Наразі, як говориться в повідомленні міністерства, Аргентина працює над відстеженням розташування судна спільно з неназваною компанією США, що спеціалізується на супутниковому зв’язку.
Нагадаємо, до пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини долучились НАСА та США.
Як повідомляв УНН, біля берегів Аргентини зник підводний човен з 44 людьми на борту.