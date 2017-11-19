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Аргентина зафіксувала перші сигнали зі зниклого підводного човна

Аргентина зафіксувала перші сигнали зі зниклого підводного човна

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Аргентиною зафіксовано сигнали, які, імовірно, були відправлені з зниклого підводного човна “Сан-Хуан” ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту. Про це повідомили у аргентинському Міноборони, передає УНН з посиланням на Reuters.

Відзначається, що всього було отримано сім сигналів, проте встановити контакт не вдалося.

Повідомляється, що сигнали тривали від 4 до 36 секунд.

Наразі, як говориться в повідомленні міністерства, Аргентина працює над відстеженням розташування судна спільно з неназваною компанією США, що спеціалізується на супутниковому зв’язку.

Нагадаємо, до пошуків зниклого підводного човна ВМС Аргентини долучились НАСА та США.

Як повідомляв УНН, біля берегів Аргентини зник підводний човен з 44 людьми на борту.

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