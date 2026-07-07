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Аргентина в матче против Египта совершила камбэк и вышла в 1/4 ЧМ

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026. Месси забил свой 21 гол на Мундиалях и стал лучшим ассистентом в истории турнира.

Аргентина в матче против Египта совершила камбэк и вышла в 1/4 ЧМ

Сборная Аргентины в матче 1/8 финала Чемпионата мира-2026 одержала волевую победу над сборной Египта и шагает в 1/4 финала, передает УНН

Детали 

Египет открыл счет уже на 15-й минуте: Марван Аттия выполнил подачу с фланга, а Яссер Ибрагим отправил мяч в дальний угол Эмилиано Мартинеса. 

Через 6 минут Аргентина заработала пенальти, однако Лионелю Месси не удалось обыграть Мостафу Шобеира. Из-за этого промаха Месси повторил свой же антирекорд по количеству нереализованных пенальти на Чемпионатах мира — 4 промаха. 

В начале второго тайма Египту удалось удвоить преимущество, однако арбитр отменил взятие ворот из-за фола. Но на 67-й минуте Египту все же удалось забить по правилам: Хайссем Хассан прострелил вдоль вратарской, а Мостафа Зико «расстрелял» Мартинеса с нескольких метров. 

Через 10 минут Аргентине благодаря голу головой Кристана Ромеро с ассиста Месси удалось сократить отставание, а через 4 минуты сравнять счет благодаря усилиям Месси, который забил свой 8-й гол на этом ЧМ и всего 21-й на Мундиалях. 

Кроме того, Месси стал лучшим ассистентом на чемпионатах мира с 9 результативными передачами.

Точку в матче за 4 минуты до конца поставил Энцо Фернандес.

Аргентина в 1/4 финала встретится с победителем пары Швейцария — Колумбия, которые сыграют сегодня в 23:00 по киевскому времени. 

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