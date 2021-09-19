Арестович о возможности получения системы ПРО: одну из батарей "Железного купола" установят на Донбассе

Детали

Он отметил, что в Конгресс США внесен законопроект, который предписывает Министерству обороны США рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в частности, двух батарей "Железного купола".

"Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада Министерства обороны США, потом резолюция Конгресса и потом решение исполнительной власти, в частности президента Байдена. Это не быстро, занимает определенное время и это американский политический процесс", — сказал Арестович.

Он сообщил, что данная инициатива конгрессменов, в том числе — результат визита президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которого было подписано совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран.

"Оно предусматривает сотрудничество по 11 отдельным направлениям. Малая часть одного из направлений — это возможная передача нам двух батарей "Железного купола", — уточнил спикер.

Арестович напомнил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 кв. км. В основном она используется для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 км — как у систем "Град", "Смерч", "Ураган" и так далее. Возможно ее применение для перехватов вражеских БПЛА и даже военных самолетов на высоте до 10 км.

Цитата

"Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город как Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", — привел пример спикер.

Добавим

Он добавил, что решение о размещении батарей "Железного купола" будет принимать командование Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например. Все мы помним удар российскими управляемыми ракетами по Мариуполю, такой же удар по Краматорску, всегда найдется место и время, чтобы применить такую систему для защиты", — резюмировал Арестович.

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Контекст

15 сентября в Офисе Президента сообщили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.