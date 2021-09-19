Арестович о возможности получения системы ПРО: одну из батарей "Железного купола" установят на Донбассе

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113795 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126608 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110662 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109355 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138061 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121712 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161453 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143255 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179633 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172988 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 29510 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 41875 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 46400 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 77397 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 36479 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126608 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138061 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304133 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270951 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113795 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121154 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161453 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118803 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118386 просмотра
Актуальное
Арестович о возможности получения системы ПРО: одну из батарей "Железного купола" установят на Донбассе

Арестович о возможности получения системы ПРО: одну из батарей "Железного купола" установят на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 25972 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Если США предоставят Украине две установки системы ПРО "Железный купол", то одну из них можно задействовать для защиты Мариуполя от российских ракет. Такое мнение на телеканале "Дом" высказал представитель Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

Детали

Он отметил, что в Конгресс США внесен законопроект, который предписывает Министерству обороны США рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в частности, двух батарей "Железного купола".

"Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада Министерства обороны США, потом резолюция Конгресса и потом решение исполнительной власти, в частности президента Байдена. Это не быстро, занимает определенное время и это американский политический процесс", — сказал Арестович.

Он сообщил, что данная инициатива конгрессменов, в том числе — результат визита президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которого было подписано совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран.

"Оно предусматривает сотрудничество по 11 отдельным направлениям. Малая часть одного из направлений — это возможная передача нам двух батарей "Железного купола", — уточнил спикер.

Арестович напомнил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 кв. км. В основном она используется для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 км — как у систем "Град", "Смерч", "Ураган" и так далее. Возможно ее применение для перехватов вражеских БПЛА и даже военных самолетов на высоте до 10 км.

Цитата

"Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город как Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", — привел пример спикер.

Добавим

Он добавил, что решение о размещении батарей "Железного купола" будет принимать командование Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например. Все мы помним удар российскими управляемыми ракетами по Мариуполю, такой же удар по Краматорску, всегда найдется место и время, чтобы применить такую систему для защиты", — резюмировал Арестович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПВО от Соединенных Штатов: что такое "Железный купол" и как он поможет Украине

Контекст

15 сентября в Офисе Президента сообщили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы