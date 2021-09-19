Арестович про можливість отримання системи ПРО: одну з батарей "Залізного купола" встановлять на Донбасі

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Він зазначив, що до Конгресу США внесено законопроєкт, який наказує Міністерству оборони США розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, зокрема, двох батарей "Залізного купола".

"Яке рішення буде ухвалено, буде видно за результатами доповіді Міністерства оборони США, потім резолюція Конгресу і потім рішення виконавчої влади, зокрема президента Байдена. Це не швидко, займає певний час і це американський політичний процес", — сказав Арестович.

Він повідомив, що ця ініціатива конгресменів, зокрема, — результат візиту президента України Володимира Зеленського до США, під час якого було підписано спільну заяву про стратегічне партнерство двох країн.

"Вона передбачає співпрацю за 11 окремими напрямами. Мала частина одного з напрямів — це можлива передача нам двох батарей "Залізного купола", — уточнив спікер.

Арестович нагадав, що одна установка "Залізного купола" може захистити місцевість площею приблизно 150 кв. км. Перевожно вона використовується для знищення некерованих ракет дальністю до 70 км — як у систем "Град", "Смерч", "Ураган" тощо. Можливе її застосування для перехоплень ворожих БПЛА і навіть військових літаків на висоті до 10 км.

Цитата

"Одна батарея "Залізного купола" може прикрити, наприклад, таке місто як Маріуполь з високою надійністю і перехопленням 90% ракет супротивника. Це за результатами застосування ізраїльтянами проти палестинських ракет. І може прикрити район, де розташовані війська, об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, склади або атомна станція, або гідроелектростанція", — навів приклад спікер.

Додамо

Він додав, що рішення щодо розміщення батарей "Залізного купола" прийматиме командування Міністерства оборони та Збройних сил України.

"Але я впевнений, що якщо вони будуть поставлені, то мінімум одна з цих батарей буде залучена де-небудь на лінії дотику для прикриття такого міста, як Маріуполь, наприклад. Всі ми пам'ятаємо удар російськими керованими ракетами по Маріуполю, такий самий удар по Краматорську, завжди знайдеться місце і час, щоб застосувати таку систему для захисту", — резюмував Арестович.

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Контекст

15 вересня в Офісі Президента повідомили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome (“Залізний купол”).

Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.