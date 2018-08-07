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Арабская община Израиля потребовала отменить закон о национальном характере страны

Арабская община Израиля потребовала отменить закон о национальном характере страны

Киев  •  УНН

 • 9444 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Лидеры арабской общины Израиля подали во вторник иск в Верховный суд страны с требованием отменить закон о национальном характере еврейского государства, принятый Кнессетом 19 июля этого года. Об этом сообщается в коммюнике, распространенном центром юридической поддержки арабского меньшинства в Израиле “Адалло”, который участвует в инициативе, передает УНН.

“Центр „Адалло“ подал в Верховный суд иск от имени арабского политического руководства в Израиле, включая Совет мэров арабских городов, Высший координационный комитет арабских граждан, а также парламентский блок „Объединенный арабский список“ (третья по численности фракция в Кнессете — прим.) и сам центр „Адалло“, — говорится в документе. — в петиции, которая заняла по объему около 60 страниц, истцы утверждают, что Верховный суд Израиля должен аннулировать закон о национальном характере еврейского государства, поскольку он является расистским и противоречит всем нормам международного права”.

Юристы арабского юридического центра отметили, что, “открыто декларируя Израиль национальным государством только еврейского народа, закон полностью исключает арабских граждан Израиля, которые составляют 20% населения страны и являются коренным национальным меньшинством”. В петиции также утверждается, что новый израильский закон “о Восточном Иерусалиме и Голанских высот противоречит международному праву”.

Напомним, закон о еврейский характер Государства Израиль закрепляет в основном (конституционном) законе статус Израиля как национального государства еврейского народа, а также характер Израиля как еврейского и демократического государства, символы государства, Иерусалим как столицу Израиля, иврит как государственный язык при предоставлении арабском особого статуса , право евреев на репатриацию в Израиль. В законе указывается, что государство рассматривает развитие еврейских поселений как национальный интерес и предпримет шаги для того, чтобы поощрять и продвигать его.

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